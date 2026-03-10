Темами второго отчетного форума «Единой России» станут строительство и ЖКХ

Второй окружной отчетный форум «Единой России» (ЕР) пройдет 12 марта в Ростове-на-Дону и будет посвящен проблемам жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе партии.

О выполнении положений «народной программы» ЕР перед участниками форума отчитаются представители правительства. Участие в мероприятии примут секретарь генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Марат Хуснуллин и главы регионов Южного федерального округа.

Напомним, в преддверии осенних выборов в Госдуму ЕР проводит серию отчетно-программных форумов «Есть результат!» в разных регионах России и в столицах федеральных округов. На них партийцы рассказывают об успехах в реализации «народной программы», с которой ЕР шла на думские выборы в 2021 году. Первый окружной форум прошел в феврале в Екатеринбурге, его темой стало развитие промышленности и технологий.

В Ростове-на-Дону партия обсудит вопросы строительства и ЖКХ и соберет предложения по этим темам в новую версию «народной программы», разрабатываемой к выборам-2026. Поскольку жилье и городская среда являются «фундаментом качества жизни», развитие жилищного строительства и «обновление городов» стали «одним из основополагающих направлений народной программы ЕР», цитирует Владимира Якушева пресс-служба партии.

По данным единороссов, из регионов уже поступило порядка 12 тыс. инициатив для нового программного документа. Часть из них — как, например, предложение распространить социальную догазификацию на сельские дома культуры — будет обсуждаться на форуме в Ростове-на-Дону, сообщили в ЕР.

Григорий Лейба