«Спартак» победил «Акрон» в матче РПЛ

В понедельник, 9 марта, в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» на выезде сыграл с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос. У гостей дважды забил Максим Болдырев, а Беншимол реализовал пенальти.

После 20 игр «Акрон» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 35 баллами находится на шестой позиции.

Андрей Сазонов