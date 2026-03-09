Мороз 28 градусов обещают завтра в Саратовской области

Резкое похолодание продолжается в Саратовской области. Об опасной погоде предупредило региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Предстоящей ночью и утром в Левобережье ожидается температура до -28...-25°С. Спасатели призвали следить за исправностью систем отопления. Телефон экстренных служб: 112.

По данным Приволжского УГМС, в среднем ночью 10 марта по Саратовской области ожидается -23...-18°С, днем -7...-2°С. Ветер северо-западный — от 5 до 10 м/с, порывы до 15-ти. Облачно с прояснениями, снег, днем местами ожидается метель и туман с ухудшением видимости до 0,5–1 км. На дорогах гололед и гололедица.

В Саратове будет -19...-17°С ночью и -4...-2°С днем. Ветер северо-западный, южный — от 5 до 10 м/с, порывы до 13-ти. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Утром обещают туман, на дорогах — гололедицу.

Дарья Васенина