Главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий из-за риторики по Ирану

Европейские правительства выразили недовольство действиями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в первые дни военной кампании США и Израиля против Ирана. Дипломаты и чиновники ЕС считают, что она превысила свои полномочия, взяв на себя несвойственную ей дипломатическую роль, пишет Politico со ссылкой на девять дипломатов, чиновников ЕС и депутатов.

По данным издания, госпожа фон дер Ляйен публично поддержала смену режима в Тегеране и провела более десяти телефонных переговоров с лидерами государств Персидского залива, не имея на это мандата от стран-членов. Эти функции традиционно возложены на главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая координирует общую внешнеполитическую позицию союза.

В ЕС опасаются, что подобная самодеятельность создает путаницу в отношениях с внешними партнерами. Дипломаты подчеркивают, что заявления Урсулы фон дер Ляйен формально не отражают позицию Евросоюза и могут противоречить его долгосрочным интересам. Особое раздражение вызвало одобрение смены режима в Иране, что не согласуется с линией ряда стран блока, включая Испанию, критикующую удары США и Израиля.

В Еврокомиссии отвергли претензии, заявив, что установление контактов с зарубежными лидерами является неотъемлемой частью обязанностей председателя. При этом официальная позиция Брюсселя, согласованная 27 странами, была изложена главой внешнеполитической службы.

Ранее госпожа фон дер Ляйен на конференции послов заявила, что Европа должна пересмотреть свою роль в старом миропорядке, а также высказалась за право иранского народа самостоятельно определять будущее.