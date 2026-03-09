Путин: мировые цены на нефть за неделю прибавили 30%

Президент России Владимир Путин заявил о росте мировых цен на нефть. По его словам, за последнюю неделю они выросли на 30%. Цены на газ, добавил Владимир Путин, растут еще быстрее, чем нефтяные. Об этом российский президент рассказал на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

«Нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем. Это очевидная вещь. Мы должны из этого исходить»,— уточнил президент.

Владимир Путин отметил, что в ходе торгов цена кратковременно превышала $119 за баррель, после чего скорректировалась до $103, однако общая тенденция остается повышательной. Президент связал происходящее с изменением баланса спроса и предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он указал, что это неизбежно приведет к формированию новой устойчивой ценовой реальности на рынке углеводородов.