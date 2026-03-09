Умерла первая в СССР женщина-командир Ту-134 Галина Смагина

В Перми умерла Галина Смагина — первая в СССР женщина-командир Ту-134. О смерти летчицы сообщила член Общественной палаты Прикамья Надежда Агишева в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

По словам госпожи Агишевой, Галина Смагина умерла вечером 8 марта. Летчице было 83 года. Дата и место церемонии прощания не уточнялись.

Галина Смагина родилась в октябре 1942 года в Молотове. Окончила Пермский авиационный техникум в 1961 году, а через пять лет — Калужскую центральную объединенную школу летчиков-инструкторов. Работала на самолетах Як-40, Ил-62, а также на Ту-134. На последнем типе Галина Смагина стала женщиной-командиром экипажа — впервые в истории гражданской авиации СССР.

После выхода на пенсию Галина Смагина работала преподавателем, заведующей отделением авиационных двигателей Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова. Госпожа Смагина — лауреат Строгановской премии в номинации «За честь и достоинство». Награждена орденом Трудового Красного Знамени. Удостоена звания почетного гражданина Перми.