Металлурги ждут у моря

Военные действия на Ближнем Востоке, вызвавшие рост мировых ставок фрахта, привели к замедлению активности на рынке металлургического сырья. По данным аналитиков, российские экспортеры чугуна в условиях слабого спроса со стороны турецких импортеров снизили цены в черноморских портах на $5, до $355 за тонну к началу марта. Дополнительное давление оказывает рост предложения сырья.

Крупнейшие российские экспортеры чугуна снизили цены в портах Черного моря к началу марта до $355 за тонну против $360 за тонну (FOB) в феврале, согласно аналитической компании SteelOrbis. На котировки, следует из данных аналитиков, повлиял слабый спрос в Турции, крупнейшем экспортном рынке для российского чугуна, и рост предложения больших объемов сырья со стороны некоторых заводов. Индикативные цены на чугун из России по версии SteelOrbis сократились на $2,5 за неделю, до $340–355 за тонну (FOB).

По данным Турецкого статистического института, которые приводят аналитики, в 2025 году Россия увеличила экспорт чугуна в Турцию почти в два раза год к году, до 1,8 млн тонн.

Это более 78% от всего турецкого импорта этого сталелитейного сырья. Второе место по поставкам чугуна в страну занял Казахстан с 146,6 тыс. тонн, что на 41% меньше, чем годом ранее. На третьей строчке Индия, увеличившая отгрузки более чем в три раза, до 110 тыс. тонн.

В GMK указывают, что росту поставок чугуна из России на турецкий рынок способствовало и введение европейских импортных ограничений. С 2026 года поставки российского чугуна в ЕС запрещены, а до того действовали квоты. Производство чугуна в Турции, отмечают в GMK со ссылкой на Всемирную ассоциацию стали (WSA), в 2025 году сократилось на 5% год к году, до 9,7 млн тонн.

Как отмечается в обзоре BigMint, на первой неделе марта турецкие металлургические заводы проявляли осторожный интерес к закупкам сырья из-за низкой рентабельности производства готовой стали. Кроме того, рыночные настроения оставались неопределенными из-за военных действий на Ближнем Востоке и волатильности ставок фрахта.

По данным Argus, сделки с сырьем для сталелитейной промышленности на спот-рынке замедлились в нескольких регионах: объемы предложений сократились, некоторые поставщики испытывают трудности с обеспечением поставок на апрель, отмечают аналитики.

По данным Argus, в Азии и на Ближнем Востоке поставщики не готовы предлагать услуги без наличия судов, а покупатели воздерживаются от закупок до тех пор, пока ситуация с фрахтом не прояснится. Как уточняют аналитики, некоторые покупатели могут столкнуться с дефицитом предложения, но пока, по мнению трейдеров, фундаментальные факторы рынка в значительной степени не изменились и цены вряд ли резко вырастут.

В 2025 году производство чугуна в России сократилось на 1,4% год к году, до 50,3 млн тонн — не так выраженно, как выплавка стали и готового проката, согласно данным корпорации «Чермет». Выпуск последних упал на 4,6% и 4,4%, до 67,4 млн тонн и 59,1 млн тонн соответственно. В январе 2026 года, по предварительным данным корпорации «Чермет», производство чугуна в России увеличилось на 0,6% год к году, до 4,5 млн тонн, тогда как выпуск железной руды, стали и проката показал снижение в годовом выражении.

Согласно WSA, в январе 2026 года турецкие металлурги увеличили производство стали на 5,8% год к году, до 3,4 млн тонн. Но давление на местных производителей в этом году увеличится. Так, генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD) Вейсель Яян в интервью агентству Platts заявил, что ужесточение мер ЕС по защите своей сталелитейной отрасли, в частности снижение импортных квот и повышение пошлин для иностранных металлургов, может привести к сокращению поставок стали из Турции на европейский рынок на 60% в 2026 году. По оценкам TCUD, на ЕС приходится до 40% от всего турецкого экспорта стали.

Анатолий Костырев