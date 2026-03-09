«Водоканал» локализовал вытекание холодной воды в Приморском районе

Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» локализовали вытекание на Полевой Сабировской улице. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе предприятия.

Заявка на вытекание воды из колодца пожарного гидранта на проезжую часть поступила на горячую линию. Специалисты «Водоканала» отправились к дому 45 по Полевой Сабировской улице для обследования, локализации и отвода воды с дороги.

В 16:05 «Водоканал» объявил о локализации вытекания.

Татьяна Титаева