«Водоканал» локализовал вытекание холодной воды в Приморском районе
Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» локализовали вытекание на Полевой Сабировской улице. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото: Валерий Грибанов / Коммерсантъ
Заявка на вытекание воды из колодца пожарного гидранта на проезжую часть поступила на горячую линию. Специалисты «Водоканала» отправились к дому 45 по Полевой Сабировской улице для обследования, локализации и отвода воды с дороги.
В 16:05 «Водоканал» объявил о локализации вытекания.