Хлебопекарня супруги экс-президента «Амкара» прекратила деятельность

В Прикамье ушел с рынка крупный производитель хлеба «Япечка» из Пермского округа. Согласно опубликованным финансовой отчетности ООО «Япечка», общество из Култаево в 2025 году не вело операционной деятельности, показав нулевые выручку и показатель прибыли. По данным сервиса «Яндекс.Карты» и 2Gis, «Япечка» больше не работает, последние отзывы о компании были оставлены в начале прошлого года.

Пермская хлебопекарня «Япечка» была создана в 2010 году в пермском селе Култаево Ириной Раю, она же является директором компании. Госпожа Раю (ранее Чупракова – «Ъ-Прикамье») известна как супруга экс-президента ФК «Амкар» Валерия Чупракова. Ей также принадлежали хлебопекарни в Добрянке (ОАО «Добрянка-Хлеб», ООО «Япечка-маркет»). До последнего времени прикамский производитель хлеба стабильно показывал выручку около 100 млн руб. и был прибыльным.

В 2022 году ООО «Япечка» вступило в арбитражный спор с ФНС, которая доначислило ему налогов, пеней и штрафов на 30 млн руб. В ФНС посчитали, что ООО «Япечка» создало схему дробления бизнеса с вовлечением компаний в производственную деятельность по выпечке хлеба и кондитерских изделий, а также их последующей продаже взаимозависимым лицам. В 2024 году ООО «Япеячка» проиграла спор. ФНС собиралась обратить взыскание на недвижимость хлебопекарни, но ее учредитель погасил долг.