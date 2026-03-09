Умер бывший гендиректор ООО «Тобольск-Нефтехим» Леонид Жернаков

В понедельник, 9 марта, умер бывший генеральный директор ООО «Тобольск-Нефтехим» Леонид Жернаков, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ему в этот день исполнилось 80 лет.

Леонид Жернаков

Фото: «ЗапСибНефтехим» Леонид Жернаков

Фото: «ЗапСибНефтехим»

Леонид Жернаков приехал в Тобольск 1987 году в качестве главного инженера завода «Бутадиен» Тобольского нефтехимического комбината (НХК), в 2000 году стал главным инженером Тобольского НХК. В декабре 2006 года совет директоров СИБУРа назначил его на должность генерального директора ООО «Тобольск-Нефтехим». Под его руководством началась модернизация производства, увеличился выпуск промышленной продукции. «Помогал в запуске "Тобольск-Полимера" в качестве советника генерального директора, принимал активное участие в работе и жизни "ЗапСибНефтехима"»,— напомнили в областном правительстве.

На его счету — более 20 рационализаторских предложений. Он лауреат премии правительства России, Почетный химик России, кавалер ордена Трудовой славы третьей степени.

«Имя Леонида Жернакова навсегда вписано в историю компании СИБУР, тобольской нефтехимии, нефтехимической отрасли страны и в развитие Тобольска. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Леонида Евгеньевича»,— говорится в сообщении пресс-службы ООО «ЗапСибНефтехим».

Алексей Буров