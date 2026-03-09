Автострахование попало в аварию

Несколько ведущих страховщиков в сегменте автострахования — «Росгосстрах», ВСК, «РЕСО-Гарантия» показали отрицательный результат по этому направлению. По словам участников рынка, высокая ключевая ставка и вместе с ней инвестдоход способствовали тому, что страховщики принимали высокоубыточных клиентов и значительно снижали цены в попытках увеличить рыночную долю. Впрочем, компании могут вернуться к повышению цен.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам 2025 года одна из крупных страховых компаний «Росгосстрах» (РГС) получила убыток в 1,6 млрд руб. по направлению автострахования, следует из годовой консолидированной отчетности группы по МСФО. Страховщик показал отрицательный результат впервые с 2022 года.

У «Росгосстраха» сложился относительно высокий комбинированный коэффициент убыточности по моторному страхованию, что нашло отражение в отчетности по МСФО, поясняет страховщик. Комбинированный коэффициент убыточности (отношение расходов по страховой деятельности в сегменте автострахования к доходам) у компании превысил 100%, отмечают в «Росгосстрахе».

По итогам девяти месяцев 2025 года «Росгосстрах» занял 7-е место на рынке страхования не жизни, собрав 63,6 млрд руб. премий, следует из данных ЦБ. В сегменте автострахования (ОСАГО, ОСГОП, каско) компания находится на 10-м месте со сборами 8,1 млрд руб. В 2025 году, по данным отчетности страховщика, результат от страховой деятельности по этому направлению составил минус 4,9 млрд руб., а от инвестиционной — плюс 6,3 млрд руб.

Вместе с тем, по словам двух собеседников “Ъ” на страховом рынке, другие крупные страховые компании также столкнулись с убытком по автострахованию. В частности, это «РЕСО-Гарантия» и ВСК, уточняет один из них. По данным ЦБ, компании заняли в сегменте автострахования 3-е место со сборами 31,2 млрд руб. и 4-е место со сборами 21,7 млрд руб. соответственно. Страховщики не ответили на запрос “Ъ”.

По словам экспертов, отрицательные результаты компаний в сегменте автострахования связаны с увеличением аппетита страховщиков к риску. «При высокой ключевой ставке страховщики получали высокие доходы от инвестирования страховых резервов и собственного капитала. Это позволяло оперировать более низкими тарифами и более высокими агентскими комиссиями для привлечения большего объема бизнеса даже ценой роста убыточности»,— говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Компании были готовы принимать клиентов с высоким уровнем убыточности, от которых ранее обычно отказывались, отмечает старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.

«Кроме того, присутствовал демпинг. Цены на ОСАГО упали в отдельных регионах на 15%. В каско также наблюдалась высокая конкурентная борьба со снижением цен на 10%. Все это на фоне существенного роста среднего убытка выше инфляционных показателей, что привело к результату по автострахованию хуже ожиданий»,— констатирует директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхование» Елена Хахулина.

В РГС подтверждают, что «в условиях высоких процентных ставок использовали появившуюся возможность за счет заработка на инвестдоходе сдерживать стоимость полисов "автогражданки" даже на фоне роста цен на запчасти и ремонтные работы».

Вместе с тем в будущем страховщики могут вернуться к повышению цен. В условиях постепенного снижения процентных ставок инвестдоход тоже будет снижаться, поэтому важно не упустить момент и вовремя начать аккуратно корректировать страховые тарифы вверх для снижения убыточности страхового портфеля, считает господин Янин. По словам экспертов «Росгосстраха», «окно возможностей» в виде высоких ставок и возможности за счет инвестдохода сдерживать рост стоимости полисов сейчас сужается синхронно со снижением ключевой ставки ЦБ, что может потребовать от рынка переосмысления подхода к тарифам так, чтобы сложности в моторном сегменте не влияли на доступность страхования в других линиях бизнеса.

Юлия Пославская