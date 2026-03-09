Из-за взрыва газа в частном доме в Тюмени пострадал один человек
В Тюмени произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в жилом частном доме на улице Мусы Джалиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. На место происшествия привлекались спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, сотрудники МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
В результате происшествия один человек получил травмы. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. «После осмотра и оказания помощи бригада СМП доставила пациента в ОКБ №1. Пациент в тяжелом состоянии госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— говорится в сообщении депздрава.
Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.