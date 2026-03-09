Мерц заявил, что провал СДПГ на выборах не повлияет на коалицию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что неудача Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга не отразится на работе правящей коалиции. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

«Мы согласны с тем, что этот результат не повлияет на коалицию здесь, в Берлине»,— заявил господин Мерц (цитата по «РИА Новости»). Он пообещал, что правящая коалиция продолжит работу в текущем составе.

СДПГ, входящая в коалицию с Христианско-демократическим союзом (ХДС), едва преодолела пятипроцентный барьер, набрав лишь 5,5% голосов. ХДС занял второе место с 29,7%, уступив «Зеленым» (30,2%). Третьей стала «Альтернатива для Германии» с 18,8%. СвДП и «Левые» в ландтаг не прошли.

После оглашения результатов глава регионального отделения СДПГ Андреас Штох объявил об отставке с постов руководителя отделения и фракции в ландтаге. В 2026 году пройдут выборы в парламенты пяти федеральных земель.