Северная Корея отменила международный Пхеньянский марафон в апреле

Северная Корея отменила международный Пхеньянский марафон, запланированный на 5 апреля. Об этом сообщила туристическая компания Koryo Tours со ссылкой на заявление Ассоциации легкой атлетики КНДР.

В опубликованном сообщении Ассоциации отмечается, что «Пхеньянский международный марафон 2026 года отменяется по ряду причин», без уточнения деталей. По данным Koryo Tours, решение «было принято на уровне выше организаторов самого мероприятия».

«В настоящее время никакой дополнительной информации об отмене, помимо официального сообщения, не предоставлено», — сообщила туристическая компания.

Пхеньянский марафон — одно из крупнейших международных спортивных событий в Северной Корее. В апреле прошлого года состоялся первый забег марафона с 2019 года, тогда вводились ограничения из-за пандемии коронавируса. По данным российского посольства в КНДР, в прошлом году в событии приняли участие около 200 иностранных бегунов. Впервые марафон был проведен в 1981 году.