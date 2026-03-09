Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Новгородской области опроверг сообщения о химической угрозе из-за БПЛА

Сообщения о «химической угрозе» в Новгородской области после прилета беспилотников не соответствуют действительности. Об этом заявил губернатор региона Александр Дронов.

Фото: Пресс-служба администрации Новгородской области

Фото: Пресс-служба администрации Новгородской области

Он уточнил, что после ночной атаки БПЛА нет никакого заражения воды и воздуха, а распространяемые в Сети сведения — фейк. Он пригрозил администраторам Telegram-каналов ответственностью за распространение недостоверной информации. Господин Дронов призвал жителей региона доверять лишь достоверным источникам.

После ночной атаки губернатор Новгородчины сообщил еще о четырех сбитых беспилотниках. До этого в регионе ликвидировали восемь дронов.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все