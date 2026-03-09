Губернатор Новгородской области опроверг сообщения о химической угрозе из-за БПЛА
Сообщения о «химической угрозе» в Новгородской области после прилета беспилотников не соответствуют действительности. Об этом заявил губернатор региона Александр Дронов.
Фото: Пресс-служба администрации Новгородской области
Он уточнил, что после ночной атаки БПЛА нет никакого заражения воды и воздуха, а распространяемые в Сети сведения — фейк. Он пригрозил администраторам Telegram-каналов ответственностью за распространение недостоверной информации. Господин Дронов призвал жителей региона доверять лишь достоверным источникам.
После ночной атаки губернатор Новгородчины сообщил еще о четырех сбитых беспилотниках. До этого в регионе ликвидировали восемь дронов.