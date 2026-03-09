Власти Ирана конфискуют имущество сторонников США и Израиля

Генеральная прокуратура Ирана конфискует все имущество граждан страны, которые поддерживают действия США и Израиля в отношении Ирана. «Предупреждение сделано тем иранцам, которые живут за границей и разными способами сочувствуют, поддерживают или сотрудничают с американо-сионистским (израильским) врагом»,— цитирует Reuters заявление Генпрокуратуры Ирана.

Ведомство заявило, что не ограничится только конфискациями, но примет в отношении нелояльных граждан «и другие правовые меры в соответствии с законом».

Как сообщает Reuters, за пределами страны проживает до 5 млн иранцев, большинство из них — в США и странах Западной Европы. Многие из известных иранцев, живущих за пределами своей страны, публиковали в соцсетях критические комментарии в адрес руководства Ирана и выражали поддержку военной операции США и Израиля.

После начала последних протестов в Иране представители иранской диаспоры за рубежом регулярно выходят на улицы американских и европейских городов, выражая поддержку протестующим в Иране.

Алена Миклашевская