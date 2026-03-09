Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казанский блогер планирует построить 16-метрового снеговика

Казанский блогер Гаяз Искандаров строит 16-метрового снеговика и планирует сделать его самым большим в России. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Казанский блогер строит одного из самых больших снеговиков в России

Казанский блогер строит одного из самых больших снеговиков в России

Фото: Гаяз Искандаров

Казанский блогер строит одного из самых больших снеговиков в России

Фото: Гаяз Искандаров

Работы продолжаются уже две недели. За это время высота снежной фигуры достигла примерно 12 м.

«Установил рекорд России по самому большому снеговику, но я еще не остановился», — сообщил господин Искандаров.

Рост предыдущего снеговика-рекордсмена составлял 11 м 73 см, его построили в Кемеровской области в 2022 году.

Анна Кайдалова