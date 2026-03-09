Нейросети заменяют объектив

Студии контента закрываются, а фотографы теряют работу из-за искусственного интеллекта. С такими жалобами бизнес обратился в чат-бот Telegram-канала @kfm936. Владельцы площадок для съемок говорят, что число клиентов стремительно снижается. Заказов стало меньше, а цены приходится повышать из-за растущих издержек. В итоге многие клиенты предпочитают отказаться от съемки. Особенно заметным спад стал в сегменте коммерческой фотографии. Предприниматели все чаще используют нейросети для создания изображений товаров и карточек для маркетплейсов, экономя на полноценной фотосессии.

Современные ИИ-сервисы могут за минуту обработать сразу несколько объектов на снимке и генерировать новые изображения на основе загруженных пользователем картинок. Площадкам приходится адаптироваться, рассказала “Ъ FM” основатель студии контента и брендинга «Лейка» Евгения Ермолаева: «Фотобизнес заметил серьезный спад с октября 2025 года, и ситуация продолжает развиваться.

Только в Иваново за последний год закрылось около четырех студий, при этом наш город занимает третье место в России по количеству селлеров. Основными клиентами студий были именно они. Снижение активности связано с несколькими факторами: появлением нейросетей, общей кризисной ситуацией в нише, изменениями на маркетплейсах, новыми законами и налогообложением, а также снижением СПП у селлеров.

Кроме того, сами селлеры сокращают бюджеты на фотосъемки и осваивают нейросети: вместо новых фотосессий они часто просто заменяют цвет товаров с помощью генеративных инструментов.

Как же фотостудии адаптируются к новым условиям? Если раньше мы занимались только продакшном — созданием фото и видео с использованием собственных баз моделей — сейчас мы предлагаем объединенные услуги, включая работу с нейросетями. Для качественной карточки товара все равно нужны хорошие исходники, реально показывающие продукт. Поэтому оптимальный вариант для селлеров и студий — комбинированная услуга: базовая съемка плюс макеты для последующей генерации с помощью нейросетей. Базовая каталожная фотография показывает сам товар, а дальше с помощью нейросетей тестируются визуальные концепции: какая картинка привлечет больше кликов, повысит CTR и конверсию. Такой подход позволяет создавать эффективные карточки товаров и оптимизировать продажи».

При этом, как говорят владельцы студий, проблема куда глубже. Со временем индустрия превратила фотосъемку в полноценный продакшн-процесс, что заметно увеличило ее стоимость. По словам участников рынка, первые два-три года такие проекты могут вообще не приносить прибыли.

В результате под угрозой оказывается не только сама фотоиндустрия, но и связанные с ней сферы, говорит фотограф и руководитель креативного продакшена Георгий Романов: «Экономика и использование искусственного интеллекта идут бок о бок. Раньше фотографы прибегали к помощи ассистентов, осветителей и других специалистов — у них был целый пул людей для выполнения задач. С развитием технологий, в том числе ИИ, этот пул постепенно сокращается, и базовые функции сегодня может выполнять сам искусственный интеллект без участия человека. Тренд устойчивый и давно наблюдается, но экономически фотография начала проседать еще задолго до появления ИИ.

Искусственный интеллект быстрее всего внедряется в те сферы, где необходима потоковая работа, рутина, задачи, не требующие креативного решения — то, что можно было делегировать сотрудникам с невысокой квалификацией. В этом смысле коммерческая фотография, ориентированная на создание карточек товаров, пострадала сильнее всего: в сегменте конкуренция шла через снижение цены и упрощение процессов, а ИИ стал инструментом, который позволяет оптимизировать рутинные задачи. Некоторые компании быстро оценили ситуацию и решили полностью автоматизировать процесс создания изображений, минуя промежуточные звенья, и это помогло им сохранить эффективность и сократить расходы».

Проблемы затронули и сферу частных, событийных съемок. Даже в российских регионах полноценная фотосессия с фотографом может стоить от 15 тыс. рублей. В результате многие клиенты предпочитают отказаться от съемки. Например, аренда современной локации в Москве обходится бизнесу более чем в 20 тыс. руб. в день без учета зарплат сотрудников, мебели, ремонта и налогов. Картинки становятся качественнее, но сложность и стоимость процесса начинают отпугивать клиентов, говорит фотограф Александр Май: «Пострадали определенные ниши фотографии: предметная и рекламная съемки, контент для соцсетей. Если открыть любой маркетплейс и посмотреть на половину карточек товара, станет ясно, что большая часть изображений и видео уже сгенерирована нейросетями. Здесь, безусловно, нейросети отобрали хлеб у фотографов.

Многие специалисты перепрофилируются, переходят на репортажную и семейную съемку — те жанры, которые останутся востребованными даже спустя годы развития нейросетей. Ведь кто захочет видеть своего ребенка, сгенерированного искусственным интеллектом?

Что касается частного сектора, индивидуальных фотосессий, здесь возможен небольшой спад. Я связываю это с устойчивым трендом на "неидеальность": люди стали проще относиться к студийной идеальной картинке. Также повлияло то, что качественный свет стал доступнее: современный видеосвет позволяет снимать даже в небольших квартирах, что дает фотографу больше возможностей без больших студий».

Андрей Дубков