Число самозанятых за 2025 год выросло в Петербурге на 26%

В Санкт-Петербурге на начало февраля 2026 года было зарегистрировано 1,03 млн самозанятых россиян. Это на 25,9% больше, чем годом ранее, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Несмотря на увеличение числа плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), рост показателя просел по сравнению с изменением за аналогичный период 2024-2025 годов. Тогда разница была +31,2%.

Большая часть самозанятых в Северной столице приходится на физических лиц (94,8%). Доля индивидуальных предпринимателей — 5,2%. За год соотношение фактически не изменилось.

«Структура остается стабильной на протяжении последних трех лет: порядка 95% самозанятых составляют физические лица и около 5% индивидуальные предприниматели. При этом наблюдается устойчивый количественный рост как по физическим лицам, так и по ИП»,— отметили в комитете.

Татьяна Титаева