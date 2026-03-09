Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление Сейеду Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием верховным руководителем Ирана. В послании господин Пашинян выразил уверенность в дальнейшем развитии прочных связей между двумя странами.

«Я уверен, что прочные связи между Арменией и Ираном будут и впредь развиваться, достигая новых успехов. Учитывая сложившуюся ситуацию, желаю дружественному народу Ирана процветания и прочного мира»,— следует из поздравления, опубликованного на сайте армянского премьера.

Сегодня Совет экспертов Ирана объявил имя нового верховного лидера. Им стал сын погибшего Али Хаменеи — 56-летний Моджтаба Хаменеи, шиитский священнослужитель. Несмотря на непубличный образ жизни, он считался наиболее влиятельным среди сыновей бывшего руководителя и наиболее вероятным преемником.