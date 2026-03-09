В Башкирии ожидаются тридцатиградусные морозы

В ночь с 9-го на 10 марта в Башкирии ожидаются морозы. Как сообщает Башгидрометцентр, местами температура понизится до 30,-35°.

По данным синоптиков, на отдельных участках дорог ночью и утром возможна дымка, видимость составит от двух до четырех км.

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям уточняют, что ветер будет северо-западным с переходом на юго-западный, его скорость составит от 8-13 м в секунду.

Днем 10 марта потеплеет до 14,-19°, в центре Уфы — до 14,-16°. Осадки не предвещаются.

Идэль Гумеров