Вывески переводят силой закона

«Вперед, велосипед», «мягкая ткань» и «возврат денежных средств», — бизнес и пользователи соцсетей продолжают попытки адаптировать англицизмы к новому закону о защите русского языка. В противном случае, компаниям грозят штрафы вплоть до полумиллиона рублей, предупреждают эксперты. Специальной статьи за нарушение требований нет, поэтому наказание будут применять по закону о рекламе или защите прав потребителей, объяснял ранее “Ъ FM”. Но и ребрендинг встает в сопоставимые суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Дикие ягоды», «Европихту», «Славные джинсы» или «Скоро закрытие» вместо «Санлайта» среди вывесок едва ли можно будет встретить. Зарегистрированные товарные знаки и наименования можно оставлять без перевода. В том числе те, разрешения на которые были оформлены до 1 марта. Тем не менее смена названий и редизайн ждут до 300 тыс. компаний по всей стране, отмечали в Аналитическом центре Российской индустрии рекламы. Так, «бэгги», «мягкая ткань», «тэйлоринг» и «стандартная модель» уже захватили масс-маркет. Впрочем, рядом с этими обозначениями на этикетках или стендах есть привычные для покупателя английские слова.

А дублировать русскими буквами наименования можно, только если транслитерация зафиксирована в словарях, отмечает директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Замена одной вывески на фасаде обходится нам в 290 тыс. рублей, а общий бюджет на приведение всех магазинов в соответствие составит около 500 тыс. руб. — и это без учета трех других магазинов. Сейчас, честно говоря, бизнесу до этого не особо есть дело, но, к сожалению, требования приходится выполнять. Косвенно такие расходы все равно повлияют на ценообразование в будущем, потому что в конечном итоге эти затраты перекладываются на плечи потребителя».

По оценке Finn Flare, переоформить маленький магазин — речь не только о табличках с моделями, но и о вывесках вроде sale и open — обойдется минимум в 100 тыс. руб. В INFOLine называют сумму в пять раз больше. Для фитнес-индустрии русификация стала ночным кошмаром, сетует гендиректор сетей OrangeFitness и CityFitness Анастасия Юсина. Переименовывать, по ее словам, приходится практически все: «Многие названия мы писали на английском, потому что так они занимают меньше места — и на сайте, и в приложении. Например, тренировка "functional": если писать полностью — "функциональная тренировка" — это в два раза больше текста, придется переверстать страницы на сайте, в приложении, а также печатную продукцию. Любой аутсорсер или программист возьмет за такие изменения минимум 15-20 тыс. руб.».

Если регистрировать торговую марку, это минимум полгода ожидания и до 180 тыс. руб. за каждое наименование. А в OrangeFitness и CityFitness 12 авторских программ, продолжает Анастасия Юсина: «Мы обучаем тренеров, даем названия вроде go-bike или go-core… Я журналист и лингвист, но моей фантазии порой не хватает.

Больше всего боюсь потребительского терроризма: если что-то упустим, забудем или не успеем, клиент, который захочет создать проблему, может спокойно пожаловаться, и нас оштрафуют».

Впрочем, по словам собеседников “Ъ FM”, в основном клиенты реагируют со смехом и уточняют перевод на «нормальном русском» в некоторых фитнес-клубах уже появились такие направления, как «сила низ», «на каблуках» и «скульптура тела». Более подготовленными оказались рестораторы, многие успели запатентовать все возможные названия.

А другим просто повезло, - продолжает основатель проектов «Сюр», «Интеллигенция» и «Восемь шаров» Никита Фомкин: «У нас был один такой вопрос к Durum, моему турецкому заведению. Но мы выяснили, что переименовывать его не нужно — это как с бургером или пиццей. Не думаю, что сейчас все рестораторы бросились это делать, особенно крупные сети вроде Fridays, где на входе все на американских вывесках. Что они будут менять?

Вряд ли чиновники ринутся штрафовать всех подряд».

При этом до словарей не дошло еще больше тысячи слов из разных сфер, а сами перечни обновляются очень медленно отмечает Forbes. Так, из меню пропадут спешелти и дрипы. А вот технические термины вроде WiFi, Bluetooth и QR-код, по закону иностранными словами не считаются и переводить их не нужно, отмечают юристы. Хотя многие перестраховываются и адаптируют под новый закон не только WiFi, но и свои товарные знаки.