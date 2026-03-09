Консервирующийся завод в Прикамье сократил убыток и нарастил выручку

АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» опубликовало финансовый отчет за 2025 год. По данным сервиса Rusprofile, чистый убыток компании снизился на 16% и составил 221 млн руб. против 263,5 млн руб. в 2024-м. Выручка акционерного общества при этом выросла сразу на четверть - до 2,3 млрд руб. (годом ранее - 1,8 млрд руб.).

В середине февраля стало известно, что управляющая АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» компания «СТМ-Сервис» планирует законсервировать производственные мощности. Это решение было связано со значительным снижением заказа со стороны РЖД на ремонт локомотивов.

Верещагинский завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей основан в 1961 году на базе паровозного депо, существовавшего с 1902 года. С 2003 года предприятие являлось филиалом ОАО «Российские железные дороги». С 2018 года входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины». Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» специализируется на средних ремонтах локомотивов ТЭМ18 и 2ТЭ116.