В Оренбуржье ожидают морозы до -31 С° 10 марта

Во вторник, 10 марта, на территории Оренбургской области минимальная температура воздуха опустится до -30 и -31 С° ночью и утром. Об этом сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты населения Оренбуржья.

В ведомстве рекомендуют проводить на морозе не более 1,5 часа. Делать перерыв и заходить в теплое помещение. Перед выходом на улицу департамент рекомендует защищать уязвимые к обморожению участки тела.

Руфия Кутляева