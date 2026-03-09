Глава СКР взял на контроль расследование ситуации с проблемной управляющей компанией

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Оренбурге. Речь идет об МКД на улице Кима. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин отреагировал на ситуацию после того, как инициативная группа граждан жилого дома в Оренбурге опубликовала в соцмедиа обращение к главе ведомства. Они сообщили о том, что управляющая компания оказывает некачественные услуги.

Авторы обращения утверждают, что они решили сменить обслуживающую организацию, но им мешают это сделать: смене УК препятствует депутатское лобби. Граждане отметили, что уже обращались в региональную ГЖИ по этому вопросу, но получили отписки от Госжилинспекции.

СУ СКР по Оренбургской области начало проверку по признакам преступления об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ). Руководитель регионального следствия Вячеслав Зудерман доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов