Латвия заблокировала доступ к сайту маркетплейса Ozon

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) ограничил доступ к десяти российским сайтам. Ограничения затронули сайт маркетплейса Ozon (MOEX: OZON).

Точная причина блокировки не ясна, их может быть несколько. Согласно пресс-службе NEPLP, доступ к сайтам могут ограничить в том числе за распространение информации, представляющей угрозу нацбезопасности и общественному порядку в Латвии, либо если эти сайты или размещенный на них контент связаны с лицами, находящимися под санкциями.

Помимо Ozon под ограничения попали следующие сайты: booksite.ru, znanierussia.ru, руни.рф, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru, а также региональные порталы kp.ru.

Сайты российских СМИ начали блокировать в странах Запада с 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Крупнейший оператор Латвии прекратил ретрансляцию нескольких российских телеканалов — в частности, THT, «Пятница International», «CTC Baltics», RTVi, РБК, «Моя Планета», «Домашний».