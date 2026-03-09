В Ульяновской области ГУ МЧС объявило из-за морозов желтый уровень опасности

В понедельник, 9 марта, ГУ МЧС по Ульяновской области в прогнозе возникновения ЧС на 10 марта объявило желтый уровень опасности в связи с ожидаемым морозом в ночь с 9 марта на 10 марта. Ведомство, ссылаясь на прогноз регионального гидрометцентра, сообщило, что в ночь с 9 на 10 марта ожидается мороз от минус 30 до минус 32 градоссов по Цельсию. При этом ночью ожидается юго-западный ветер со скоростью 3—8 м/с, днем — южный 9—14 м/с.

ГУ МЧС отмечает, что в связи с высокой степенью изношенности коммунальных сетей прогнозируется вероятность возникновения аварийных ситуаций выше среднемноголетних значений. По данным ведомства, на основании статистической информации наиболее подвержены возникновению аварийных ситуаций: на объектах газоснабжения —Ульяновск и Чердаклинский район; на объектах ХВС — Ульяновск, Майнский, Ульяновский, Инзенский и Сенгилеевский районы; на объектах ГВС и теплоснабжения —Ульяновск и Димитровград.

Андрей Васильев, Ульяновск