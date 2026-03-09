Российский диджей Антон Петухов задержан в Таиланде по делу о наркотиках

Сотрудники Пятого регионального управления туристической полиции Таиланда задержали 41-летнего гражданина России Антона Петухова на острове Пханган. Он подозревается в торговле наркотиками в крупном размере. Россиянин проживает в Таиланде с 2012 года. Он работал диджеем.

Россиянин был задержан, когда ехал на своей Toyota. Машина, как пишет газета «Тхаи Пост», виляла на дороге. После задержания мужчина признался, что перед выездом из дома принимал кокаин. Во время задержания полиция зафиксировала, что россиянин получил несколько заказов на наркотики через Telegram-бот.

В доме задержанного полицейские обнаружили наркотики, подготовленные к продаже: две упаковки с кокаином (109,6 грамма и 6,63 грамма), две упаковки кетамина (1,67 грамма и 9,70 грамма), 4,42 грамма экстази и пять таблеток метамфетамина.

По данным «Тхаи Пост», полиция установила слежку за господином Петуховым несколько месяцев назад после сигнала о крупном дилере, который продавал наркотики через Telegram-бот (после оплаты клиент получал метку с закладкой).

По версии полиции, задержанный приобретал у поставщиков через интернет по 500 гр каждого наркотика за один раз и сам готовил дозы на продажу. В частности, пишет газета, он продавал новый для Таиланда наркотик 2C-B — фенилэтиламин, уличное название «сибирь», но у следствия пока нет вещественных доказательств этого факта.

Россиянину предъявлены предварительные обвинения: продажа и распространение наркотиков категории 2 (кокаин) и категории 1 (экстази), продажа психоактивных веществ категории 2 (кетамин) в коммерческих целях, хранение наркотиков категории 1 (экстази) и категории 2 (кокаин).

По таиландскому законодательству Антону Петухову грозить от 2 до 15 лет тюрьмы за каждый доказанный эпизод сбыта, а также от 2 до 15 лет за хранение наркотиков в зависимости от количества конфискованных в его доме веществ. Суд использует метод сложения наказания и сократит срок наполовину в случае признания вины подсудимым.