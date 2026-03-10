Северо-Запад собирает букеты на фоне санкций

По итогам 2025 года рынок цветов на Северо-Западе вырос на 10%, до 62 млн штук, а до конца года объем производства превысит 68 млн штук, подсчитали аналитики Россельхозбанка (РСХБ). Эксперты прогнозируют меньший прирост отрасли в этом году из-за роста издержек, хотя признают, что развитию цветоводства в округе способствует ряд объективных факторов.

Главные регионы-производители цветов в СЗФО — Ленинградская (более 34 млн цветов) и Калининградская (свыше 17 млн цветов) области. Чуть более 4 млн цветов собирают в Вологодской и Новгородской областях. По словам руководителя Центра устойчивого развития Россельхозбанка Натальи Худяковой, в регионах-лидерах цветоводство развивается в основном малым бизнесом, но традиции садоводства в Ленинградской и Калининградской областях, а также адаптация передовых агротехнологий позволяют локальным цветоводам производить качественную продукцию независимо от погодных условий. «Повышенный спрос на свежие цветы в округе стимулирует дальнейшее совершенствование производственных процессов и разработку новых гибридов, соответствующих предпочтениям населения»,— отмечает эксперт РСХБ.

По информации банка, в целом СЗФО прирастает на 10% в год. Это один из наиболее высоких темпов в России: быстрее, чем на Юге, на Северном Кавказе и Урале. В масштабе всей страны, по оценкам РСХБ, производство цветов составило около 480 млн штук. В 2026 году ожидается дополнительный прирост на 15%, до 550 млн штук.

До 75% продаж по-прежнему приходится на розы, хризантемы и тюльпаны. Растет популярность декоративной зелени, продлевающей стойкость букетов: эвкалипта, папоротника, аспарагуса и гипсофилы. По данным аналитиков сети «О’Кей», самыми популярными цветами в Санкт-Петербурге накануне 8 марта стали тюльпаны: на них пришлось около 40% всех покупок. Кроме этого, популярность сохраняют розы (30%) и мимоза (15%), которая особенно востребована как классический символ 8 Марта.

65% покупателей «О’Кея» приобретали не один букет, а сразу несколько. Также в 2026 году выросла популярность цветов в горшках — их выбрали 18% покупателей. Особенно востребованы миниатюрные розы, хризантемы и фиалки. Еще один интересный тренд года — рост продаж семян и рассады в преддверии весеннего праздника. В первую неделю марта петербуржцы покупали семена цветов и овощей на 12% чаще, чем в другие дни. Чаще всего выбирали семена бархатцев, петуний и комнатных томатов.

По мнению госпожи Худяковой, цветочная отрасль сохраняет высокий потенциал дальнейшего роста за счет расширения внутреннего производства, развития логистики и повышения качества продукции. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, за год российский рынок цветов (с учетом поставок из-за рубежа) в денежном выражении вырос до 460 млрд рублей, а в штучном — до 2,2 млрд единиц. Доля производителей СЗФО составила около 2,8%.

«Рост обусловлен импортозамещением в условиях повышения пошлин на цветы из недружественных стран и сконцентрирован в двух регионах — Ленинградской и Калининградской областях»,— подтвердил аналитик.

В 2026 году в условиях опережающего увеличения издержек рост замедлится до 5% в физическом выражении, дает оценку господин Бурмистров.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева уточняет, что при объеме продаж в 2–2,1 млрд срезанных цветов, на продукцию отечественных производителей приходится примерно 400–450 млн штук. Таким образом, СЗФО не является крупнейшим производителем, но выступает одним из ключевых региональных центров цветоводства, особенно для обеспечения крупных городских рынков — прежде всего Санкт-Петербурга и северо-западной части страны. Госпожа Косарева объясняет, что рост производства в округе связан сразу с несколькими факторами: расширением тепличных комплексов и внедрением современных технологий выращивания в защищенном грунте, а также частичным импортозамещением. Российский рынок цветов исторически был импортоориентированным: более 70–80% продукции поставляется из-за рубежа, прежде всего из Эквадора, Колумбии и Кении. Однако в последние годы доля отечественных производителей заметно выросла: если в начале 2020-х она составляла около 14%, то к 2025 году достигла примерно четверти розничного рынка. Дополнительным стимулом для развития российских тепличных хозяйств стали изменения условий внешней торговли. В 2024 году Россия повысила пошлины на импорт цветов из недружественных стран с 5 до 20%, что повысило конкурентоспособность отечественной продукции.

Кроме того, по мнению аналитика «ВМТ Консалт», развитию цветоводства в Северо-Западном федеральном округе способствует развитая энергетическая инфраструктура. Поддержание стабильной температуры, искусственного освещения, систем вентиляции и автоматического полива требует значительных объемов электроэнергии и тепла.

В северных широтах этот фактор становится особенно важным, поскольку тепличные комплексы работают в режиме круглогодичного отопления и досветки растений. Северо-Запад России в этом смысле обладает заметным преимуществом. Регион имеет развитую электроэнергетическую систему: крупные генерирующие мощности, плотную сеть электропередачи и относительно стабильное энергоснабжение.

«Это позволяет тепличным хозяйствам эффективно поддерживать необходимые технологические параметры выращивания цветов даже в зимний период, когда естественного света и тепла недостаточно. Именно поэтому значительная часть крупных тепличных проектов по выращиванию роз, тюльпанов и других срезанных цветов развивается в Ленинградской и Калининградской областях. Наличие надежной энергетической инфраструктуры в сочетании с растущим внутренним спросом и частичным импортозамещением становится дополнительным фактором, поддерживающим ежегодный рост цветочной отрасли в СЗФО»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен