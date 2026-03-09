Минпросвещения Ульяновской области рекомендовало отменить занятия в школах

Учитывая значительное понижение температуры наружного воздуха на территории Ульяновской области, ветер и гололедные явления, в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся министерство просвещения и воспитания региона рекомендовало руководителям общеобразовательных организаций муниципальных образований «своевременно принять решение» об отмене занятий 10 марта 2026 года, согласовав решение с учредителем. Об этом ведомство сообщило в понедельник в своем канале в MAX.

Министерство сослалось на данные ульяновского гидрометеоцентра, согласно которым в ночь с 9 на 10 марта и утром 10 марта 2026 года на территории Ульяновской области ожидается понижение температуры воздуха до -27—32°C, ветер юго-западный 3-8 м/с, в Ульяновске до -27—29°C, ветер юго-западный 3-8 м/с. Днем температура воздуха по области до -6-11°C, по г. Ульяновску -8-10°C, ветер южный 9-14 м/с.

Информацию об отмене занятий рекомендовано разместить на официальных сайтах школ, в электронных дневниках и в родительских чатах не позднее 19:00 понедельника.

Андрей Васильев, Ульяновск