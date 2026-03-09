Число погибших при взрыве газа в кафе на севере Казахстана достигло 11

В больницах умерли два человека, которые получили ранения при взрыве газа в кафе города Щучинска на севере Казахстана. Общее число жертв трагедии возросло до 11.

Как сообщили «РИА Новости» в в управлении здравоохранения Акмолинской области, 8 марта скончался пациент в реанимации стационара «Авиценна-Бурабай». 9 марта ушла из жизни пациентка, проходившая лечение в областной больнице города Кокшетау.

Ночью 27 февраля в кафе «Центр плова» в городе Щучинске, пристроенном к пятиэтажному жилому дому, произошел взрыв газа с последующим пожаром. В результате ЧП на месте погибли семь человек, в том числе 16-летняя девушка. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализировали, восьмерых после оказания медпомощи отпустили домой.

В начале марта в больнице скончались двое человек, получивших сильные ожоги - число жертв трагедии возросло до девяти. По факту пожара в кафе возбудили уголовное дело. Владельца заведения задержали на два месяца.

Власти Казахстана пообещали выплатить семьям погибших по $4 тыс., пострадавшим — по $2 тыс. Родственникам погибших и пострадавших пообещали погасить имеющиеся кредиты. Щучинск — курортный город, расположенный в северной части Казахстана на озере Щучье.