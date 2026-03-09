Фильм «Царевна-лягушка 2» возглавил кинопрокат в России за выходные

Фильм «Царевна-лягушка 2» режиссера Александра Амирова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 152 млн руб. за период с 5 по 8 марта, согласно данным портала kinobusiness.com. Это стало самым высоким кассовым сбором за выходные в рамках указанного периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Царевна-лягушка 2»

Фото: Наше кино Кадр из фильма «Царевна-лягушка 2»

Фото: Наше кино

Сюжет картины рассказывает о героях, которые должны противостоять могущественной ведьме, стремящейся получить абсолютную власть с помощью волшебных камней. В фильме приняли участие актеры Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Роман Курцын, Дарья Блохина, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ян Цапник и другие.

На втором месте в рейтинге оказался фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна, собравший 143,5 млн руб. В главных ролях выступили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и Федор Лавров.

Третье место заняла российская комедия «Новая теща» режиссеров Аскара Узабаева и Михаила Погосова, собравшая 140 млн руб. Картина рассказывает о Викторе Суслове, оказавшемся вновь в центре семейных конфликтов. В ней снялись Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и Марина Бурцева.