Паслер сообщил о начале ремонта трех мостов на дороге Екатеринбург — Серов

В Свердловской области приступили к ремонту трех участков на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, речь идет о путепроводе на 23-м километре, мосту через реку Большой Актай и переправе через реку Ляля у Новой Ляли. «От этих объектов зависит пропускная способность главной транспортной артерии севера области»,— напомнил он в telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, начался ремонт мостового перехода в Сысертском муниципальном округе через реку Сысерть на автодороге Сысерть – Верхняя Сысерть – Охотхозяйство.

На каждом из мостов на время ремонта проезжей части движение будет организовано поочередно по одной из полос.

Строительно-монтажные работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего 2026 году благодаря нацпроекту в Свердловской области планируют отремонтировать порядка 200 км региональных дорог.

Алексей Буров