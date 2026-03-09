Шалость подростков привела к пожару в Колпино и госпитализации пенсионерки

Петербурженка в возрасте 88 лет попала в больницу после квартирного пожара в Колпино. К возгоранию привела шалость двух подростков, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Пожар произошел в квартире дома № 52 по Павловской улице. Пенсионерку забрали в больницу с острым отравлением смесью дымов.

Полицейские выяснили, что возгорание произошло из-за действий двух подростков. В квартире этажом выше были 14-летний школьник и его друг. Несовершеннолетние решили жечь бумагу и бросать с балкона. Одна из бумажек залетела в форточку пострадавшей. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

