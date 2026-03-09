Жительница Краснодара получила срок за обман вкладчиков проекта «Кэшбери»

В Краснодаре вступил в силу приговор местной жительнице Алане Фарниевой, которая признана виновной в мошенничестве в отношении вкладчиков финансового проекта «Кэшбери». Злоумышленница и ее сообщники обещали пострадавшим вернуть вложенные средства, но перед этим просили перечислить «налоги и страховые платежи». Ущерб, нанесенный гражданам, оценивается в 10 млн рублей

Советский райсуд Краснодара приговорил Алану Фарниеву к трем годам и шести месяцам колонии, фигурантка дела в апелляционной жалобе просила заменить срок на условный, но краевой суд ей отказал.

Проект «Кэшбери» действовал в России с 2011 года, вкладчикам предлагали инвестировать средства в операции с криптовалютой и недвижимостью, обещая доходность до 600% годовых. В 2018 году проект был закрыт.

После ликвидации «Кэшбери» стало известно о нескольких тысячах обманутых вкладчиков. Сообщники Аланы Фарниевой получили доступ к базе данных «Кэшбери» и организовали в Краснодаре колл-центр, откуда звонили вкладчикам и сообщали им о якобы начисленных компенсациях.

Злоумышленники представлялись сотрудниками налоговых органов и банковских организаций, предлагая оформить компенсационные выплаты якобы после погашения задолженностей по налогам и страховых взносов. В деле Аланы Фарниевой фигурируют переводы в адрес мошенников от пострадавших в сумме от 100 тыс. до 1,7 млн руб.

Анна Перова, Краснодар