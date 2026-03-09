Бухгалтера нижегородской турбазы обвинили в хищении 6,9 млн рублей

В Нижегородской области в суд направлено уголовное дело в отношении бухгалтера базы отдыха, которую обвинили в мошенничестве и хищении почти 6,9 млн руб. По данным полиции обвиняемая имела доступ к ресурсам, связанным с начислением и выплатой заработной платы.

Она незаконно вносила ложные сведения, систематически инициируя перечисление денежных средств компании на свой банковский счет. Эти деньги предназначались на выплаты штатным работникам базы отдыха, а также работникам, трудоустроенным по срочным договорам и уволенным сотрудникам.

При этом итоговая сумма совпадала с итоговой суммой в реестре на бумажном носителе. Это не вызывало подозрений у бухгалтера, которая сверяла только конечную сумму.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На ее имущество наложен арест.

Андрей Репин