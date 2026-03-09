Путин поздравил сына Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Моджтабе Хаменеи в связи с избранием на должность верховного лидера Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — написано в телеграмме.

«Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надёжным партнёром Исламской Республики. Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа», — добавил Владимир Путин.

Моджтабе Хаменеи 56 лет. Он стал третьим по счету верховным лидером Ирана. Президент страны Масуд Пезешкиан назвал его назначение шагом к укреплению национального единства. Али Хаменеи правил Ираном 37 лет. Он погиб при ударе ВВС Израиля по его резиденции в Тегеране 28 февраля. Ему было 86 лет.