Причиной отравления школьников в одной из школ Богородска стал норовирус

Норовирус 1 генотипа стал причиной массового отравления школьников в одной из школ Богородска. По данным Роспотребнадзора, школа закрыта на карантин. Там провели необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительную дезинфекцию.

Как сообщалось, заболевшие дети были оперативно изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными больными. Троих школьников отправили в стационар. Их состояние оценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений. Тяжелых отравлений не зафиксировано.

В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, будут возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц.

Ситуация находится на контроле прокуратуры и СКР.

