Конфликт «поднимет сахар»

Фисташковый торт, дубайский шоколад и сухофрукты могут заметно подорожать из-за войны на Ближнем Востоке. В худшем случае эти товары исчезнут с полок, говорят эксперты. С 3 марта власти Ирана ввели полный запрет на экспорт продовольствия. Это больше половины пищевых поставок в Россию, говорят эксперты. Их стоимость — около $500 млн. Дефицит коснется и некоторых овощей. На время могут пропасть и фисташки. По данным “Ъ”, из Ирана поступает более 90% этих орехов. Еще половина — фиников.

На ценах ситуация пока отразилась незначительно, говорит владелец кондитерской студии Tortikoman Екатерина Клименко. Однако при дефиците ингредиентов, стоимость сладостей кратно увеличится, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Я заказываю не фисташки, а фисташковую пасту — целые орехи в работе не использую. Конечно, цены периодически растут: недавно делала закупку, и паста немного подорожала по сравнению с предыдущей. Впрочем, это обычная ситуация — где-то что-то происходит, и стоимость ингредиентов меняется.

Фисташковая паста у меня используется в ганаше для пирожных макарон, в чизкейках, в кремах. Если она исчезнет из ассортимента или станет слишком дорогой, придется просто убрать такие позиции из меню. Либо они останутся, но уже по значительно более высокой цене — скорее для тех, кто готов платить за дорогую фисташку. В целом дорожают и другие ингредиенты: шоколад, творожный сыр, сливки. Закупки проходят по-разному — иногда раз в месяц, иногда реже. Но если сравнивать с прошлым годом, по некоторым позициям рост может достигать почти двух раз. Например, шоколад за определенный период подорожал довольно резко».

Перебои с поставками продуктов питания из стран Ближнего Востока привели еще и к проблемам у ресторанов и магазинов, рассказывал ранее “Ъ FM”. Рост цен затронет сельдерей, сладкий перец, салаты, баклажаны, помидоры и кабачки. На некоторые продукты стоимость увеличится в несколько раз. В ближайшее время дефицита сухофруктов не будет. В отличие от овощей, считает директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова: «Иран остается одним из крупнейших поставщиков сухофруктов — изюма, кураги, фиников и прочего. Однако есть и другие страны, которые теоретически могли бы поставлять продукцию в Россию. С сухофруктами работать проще, потому что они долго хранятся — полгода и больше, до следующего урожая. В отличие от свежих овощей, томатов или огурцов, которые нужно реализовать буквально через две недели после сбора, иначе их придется выбрасывать.

Фисташки из Ирана тоже можно заменить поставками из других стран. Российский спрос они смогут покрыть, дефицита не будет — эти продукты не перевозят по 5 кг, так что перебоев мы не почувствуем. А вот свежие овощи и зеленые культуры — совсем другое дело: их нехватку ощущают сразу. Турция, теоретически, могла бы увеличить поставки овощей, но у нее есть собственный рынок, и урожай этой зимой оказался ниже обычного из-за плохой погоды. Поэтому если Турция будет поставлять в Россию, она наверняка повысит цены, пользуясь выпадением одного из ключевых экспортеров».

Впрочем, некоторые собеседники “Ъ FM” считают, что экспорт продуктов из других стран не сможет полностью покрыть спрос российского рынка. Причина — контрсанкции, введенные в 2014 году. Из-за проблем с авиа-поставками товаров из стран Ближнего Востока бизнес ищет альтернативные маршруты. Но и с ними возникают проблемы, рассказал владелец онлайн-магазина продуктов Arzaco Food Арарат Мардоян: «Сейчас есть внутренние предупреждения и инструкции для портов — сухопутных и морских. Южные порты в данный момент не работают, есть еще Каспийский порт, который обслуживал северные страны, но из-за траура в Иране он тоже закрыт. После окончания траура, возможно, движение грузов восстановится. Существенный спад грузоперевозок, безусловно, есть, но я сомневаюсь, что это серьезно повлияет на цены в России. Основные поставки все же ориентированы на бюджетный и средний сегмент, в том числе из Средней Азии.

Что касается фисташек из Ирана, они были немного дороже, но существенного дефицита или резкого удорожания сейчас не ожидается. Проблемы могут возникнуть у компаний, у которых доля иранской продукции в ассортименте составляет 5-70%. Кондитерские и другие производители могут временно заменить ее турецкими, среднеазиатскими, армянскими или грузинскими продуктами. Конечно, иранская продукция отличается высоким качеством, но на общий рынок это существенно не повлияет — если только дистрибуторы не попытаются спекулировать на бирже».

В 2025-м товарооборот между Россией и Ираном почти достиг $5 млрд. Пока трудности возникают только у бизнеса, который закупал продукцию исключительно Исламской Республики. Однако если конфликт на Ближнем Востоке затянется, могут заметно подорожать и российские товары из-за повышенного спроса, прогнозируют собеседники “Ъ FM”.

