Косово отправляют на новые выборы

Несмотря на убедительную победу на недавних внеочередных выборах косовского премьера Альбина Курти, который третий раз сформировал правительство, Косово грозит новое голосование, третье за последний год. Завершающая свой мандат президент Вьоса Османи распустила только что избранный парламент после того, как депутаты не смогли избрать нового президента. В ответ премьер оспорил это решение в конституционном суде. Конфликт премьера с президентом и его отказ поддержать переизбрание Вьосы Османи вызван, по мнению экспертов, тем, что именно на нее делает ставку ключевой партнер Косово — США, в то время как Альбина Курти обвиняют в недостаточном сотрудничестве и даже конфронтации с Западом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Косово Альбин Курти

Фото: Florion Goga / Reuters Премьер Косово Альбин Курти

Фото: Florion Goga / Reuters

Ожидавшаяся в конце минувшей недели развязка с избранием нового президента Косово обернулась серьезным политическим кризисом. После того как занявшие совсем недавно свои кресла по итогам внеочередных выборов депутаты в течение нескольких дней не смогли избрать нового главу Косово, действующий президент Вьоса Османи, чей мандат истекает в начале апреля, распустила парламент и объявила о новых парламентских выборах.

Кризис разразился потому, что ведущие косовские партии так и не смогли договориться по кандидатуре нового президента, который должен был получить в парламенте необходимое большинство — в первых двух попытках квалифицированное, а в третьей обычное, но при обязательном участии в голосовании двух третей депутатов. Убедительно победившее на недавних внеочередных выборах движение «Самоопределение» премьера Альбина Курти и получившее в 120-местном парламенте 57 депутатских мест, предложило на пост президента вице-премьера, главу МИДа Гляука Конюфцу.

Оппозиция объявила, что «Альбин Курти ищет не решение, а абсолютную власть», и голосовать за кандидата премьера не стала.

Стремление переизбраться на второй срок не скрывала и действующий президент Вьоса Османи. Изначально казалось, что особых проблем у нее с этим не возникнет. Пять лет назад ее избрание президентом поддержало «Самоопределение», рассчитывала она на эту поддержку и теперь, да и среди оппозиции Вьоса Османи неприятия не вызывает.

Однако поддержки движения Альбина Курти президент на сей раз не получила. Глава ее администрации Леарта Холай поведала местным СМИ, что вместо обещанных подписей поддержки от «Самоопределения» президенту было предложено «лишь формально поучаствовать в выборной гонке».

Более того, после решения Вьосы Османи распустить парламент премьер немедленно обжаловал действия президента в конституционном суде.

«Указ о роспуске парламента незаконен, и суд должен определить, должны ли проводиться новые парламентские выборы»,— объявил Альбин Курти на срочно созванной пресс-конференции. По его словам, новое голосование займет много времени, но ничего не изменит, поскольку вряд ли какая-либо партия получит большинство в две третьих голосов, позволяющее без проблем проводить через парламент любые решения. «Поэтому я не думаю, что новые выборы станут выходом, они лишь продлят агонию, будут стоить десятки миллионов евро и принесут только незначительные изменения»,— подытожил премьер.

Конфликт премьера с президентом и его отказ поддержать переизбрание Вьосы Османи вызван, по мнению экспертов, тем, что именно ее поддержал ключевой партнер Косово — США, которые обвиняют Альбина Курти в недостаточном сотрудничестве и даже конфронтации с Западом. «Включение Османи в созданный Трампом Совет мира показывает ее близость нынешней администрации США, которая испытывает большие сомнения в отношении Курти. И в этом главная причина отказа премьера поддержать Османи,— говорит известный белградский политолог Душан Янич.— В случае переизбрания президентом она наверняка вела бы себя иначе, нежели во время первого мандата, когда она в основном следовала линии Курти». Эксперт не исключает, что на новые парламентские выборы Вьоса Османи пойдет уже со своей партией, а это, по его оценке, «приведет к значительному изменению в расстановке политических сил в Косово».