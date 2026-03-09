Минобороны России сообщило о взятии села Голубовка в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Голубовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

С начала марта это уже пятый населенный пункт в ДНР, перешедший под контроль российских военнослужащих. Согласно отчетам российского оборонного ведомства, 2 марта российская армия взяла Резниковку и Дробышево, 5 марта — Яровую, 6 марта — Сосновое. Президент Владимир Путин говорил, что в 2025 году российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории.