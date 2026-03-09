Главе СК доложат о ходе дела рабочего из Татарстана, впавшего в кому после травмы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после травмирования рабочего на стройке в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поводом стал сюжет в эфире федеральной программы. В нем сообщалось, что татарстанец получил тяжелую травму во время работы на стройке и впал в кому. По словам родственников, руководитель пострадавшего не повез его в больницу, а отвез домой, решив, что травма несерьезная.

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело.

Анна Кайдалова