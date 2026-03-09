Ушла из жизни почетный гражданин Перми, пилот гражданской авиации

В Прикамье скончалась Галина Смагина, почетный гражданин города, и первая женщина-командир лайнера Ту-134. Госпожа Смагина родилась в 1942 году в Молотове (Пермь). Окончила Пермский авиационный техникум, затем Калужскую центральную объединенную школу лётчиков-инструкторов. Работала на самолетах ЯК-40, Ил-62, а также на Ту-134. На этом типе Галина Смагина стала женщиной - командиром экипажа, впервые в истории гражданской авиации СССР. Награждена орденом Трудового Красного Знамени. Госпожа Смагина - лауреат Строгановской премии в номинации «За честь и достоинство».

