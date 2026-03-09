Самолет, летевший в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Казани
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Казань — Екатеринбург, вскоре после взлета вернулся в Международный аэропорт Казани, следует из данных портала Flightradar24.
Самолет Казань — Екатеринбург вернулся в аэропорт
Фото: Скрин полета с сайта Flightradar24
Согласно онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга, самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел в 8:00. Изначально прибытие в аэропорт ожидалось в 11:35, однако позже его перенесли на 17:10.
«Во время выполнения рейса WZ-1068 индикация бортового компьютера сообщила о выпущенных стойках шасси. Командир корабля, следуя инструкции, вернул самолет в аэропорт вылета. Лайнер уже штатно приземлился в Казани», — сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Red Wings.
Они также отметили, что комания выполнит рейс на резервном самолете.
По данным СМИ, на борту находились 85 пассажиров, никто не пострадал.