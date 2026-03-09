Полиция проверила 430 мигрантов в ходе рейда в хостеле на шоссе Революции

Полиция Санкт-Петербурга пришла с проверкой в хостел на шоссе Революции. Документы проверили у 430 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Граждане стран ближнего зарубежья уже привыкли к таким визитам, поэтому спокойно готовили документы для проверки. В коридоре выстроились 430 человек. В это время кинолог с собакой осмотрел комнаты.

Нарушения миграционного законодательства нашли у семи мигрантов. Их забрали в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Татьяна Титаева