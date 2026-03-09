На трассе М-12 «Восток» в сторону Казани перекрыто движение из-за ДТП

На 1366-м км трассы М-12 «Восток» в направлении Казани произошло ДТП, из-за которого движение на этом участке временно остановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

«Водители, внимание! Из-за ДТП нет движения на 1366-м км М-12 «Восток» в сторону Казани», — говорится в сообщении.

Для объезда можно воспользоваться съездом на 1392-м км трассы М-12 «Восток».

Анна Кайдалова