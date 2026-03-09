В Калуге суд арестовал имущество чиновников на 17 млн рублей

В Калужской области двоих чиновников обвиняют в получении крупной взятки. Суд наложил арест на их имущество стоимостью более 17 млн руб., сообщает региональный СКР.

Фигуранты уголовного дела — замначальника и ведущий эксперт «одного из федеральных казенных учреждений». Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), следует из пресс-релиза СКР.

По версии следствия, чиновники получили взятку на сумму 5,5 млн от представителя местной коммерческой организации. За деньги они должны были помочь фирме заключить контракты на содержание дорог и сооружений. Оба фигуранта арестованы, их имена и другие подробности не приводятся.