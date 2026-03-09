КНР вновь призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке немедленно прекратить огонь

Китай выразил обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призвал все стороны немедленно прекратить военные действия. Об этом заявил спецпосланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь во время визита в Эр-Рияд и встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Чжай Цзюнь подчеркнул, что содействие миру и прекращение боевых действий являются ключевыми для выхода из текущего кризиса. Он отметил, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива должны быть защищены, а нападения на мирных жителей и гражданские объекты должны быть осуждены, передает ТАСС.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что регион переживает беспрецедентный кризис, и что «пламя войны уже перекинулось на страны Персидского залива, включая саму Саудовскую Аравию». Он отметил, что это создает угрозу глобальным поставкам энергоресурсов и безопасности судоходства. Фейсал бен Фархан Аль Сауд выразил надежду на активную роль Китая в содействии прекращению огня. Он подчеркнул, что Эр-Рияд проявляет максимальную сдержанность в сложной ситуации.