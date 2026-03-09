Авиакомпаниям РФ предсказали убытки в 1 млрд руб. из-за конфликта на Ближнем Востоке

В первой декаде марта авиакомпании понесут убытки, оцениваемые в 1 млрд руб., из-за прекращения продажи билетов и выполнения вывозных рейсов в пустую, подсчитали «Известия». В Минтрансе сообщили, что с 2 по 5 марта было совершено 105 вылетов в РФ, включая 97 рейсов из ОАЭ и восемь из Омана. В страну доставлено 21 тыс. пассажиров, а 6 марта — еще 7,7 тыс. граждан из зоны конфликта. Планируется продолжение подобного графика в выходные дни.

Вылеты выполняются в одну сторону пустыми, что снижает рентабельность до минус 30%. По данным источника в авиакомпании, минимальные убытки для одного 180-местного самолета могут составить 1,5–3 млн рублей, а для широкофюзеляжных воздушных судов — больше. В Минтрансе сообщили, что в начале марта отменены 216 рейсов в ОАЭ и страны Персидского региона, а оформлены возвраты более 10 тыс. билетов на сумму до 400 млн рублей.

Воздушное пространство шести стран — Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта — остается закрытым. Продажа билетов приостановлена до 14 марта, включая направление в Израиль — до 20 марта, сообщила Росавиация. В период между ракетными атаками перевозчики продолжают эвакуацию российских граждан.