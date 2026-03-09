Бахрейнская Bapco Energies объявила форс-мажор после взрывов на НПЗ

Бахрейнская нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, передает госагентство BNA. Потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, отметили в компании.

«Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании», — сообщили в компании.

Утром 9 марта НПЗ компании Bapco Energies подвергся атаке иранских ракет и беспилотников. Со стороны завода поднимается густой дым, пишет Reuters со ссылкой на очевидца. Поверженное предприятие — самый важный нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне, отмечает агентство.